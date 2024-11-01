Adana’da narkotik operasyonu: Hapları zeytin ağacına gizlediler
Adana’da bir eve baskın yapan polis, bahçedeki zeytin ağacının dalları arasında uyuşturucu buldu. Çanta içine gizlenen bin 569 adet uyuşturucu hapa el konuldu.
Adana’da zeytin ağacına gizlenmiş yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Güneri Mahallesi’nde O.K.’nin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarını aldı.
Savcılığın talimatıyla O.K.’nin evine narkotik ekiplerince baskın düzenlendi.
Evde arama yapan ekipler, bahçedeki zeytin ağacının dallarına arasında, çanta içinde saklanmış bin 569 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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