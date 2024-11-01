Adana’da narkotik operasyonu: Hapları zeytin ağacına gizlediler

Adana’da zeytin ağacına gizlenmiş yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.



Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Güneri Mahallesi’nde O.K.’nin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarını aldı.



Savcılığın talimatıyla O.K.’nin evine narkotik ekiplerince baskın düzenlendi.



Evde arama yapan ekipler, bahçedeki zeytin ağacının dallarına arasında, çanta içinde saklanmış bin 569 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.



Gözaltına alınan O.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.