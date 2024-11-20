Adana'da nesli tükenmekte olan "sarı benekli semender" görüldü
Adana'nın Pozantı ilçesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tükenme tehdidi altında olan "sarı benekli semender" görüldü.
Adana'nın Pozantı ilçesinde bulunan Belemedik Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan bir kişi, yolda yürürken "Türk Semenderi" olarak bilinen hayvan ile karşılaştı.
Semender, tren raylarından uzak bir bölgeye taşınarak görüntülendi. Lekeli semender bir süre sonra gözden kayboldu.
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