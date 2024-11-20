Adana'da nesli tükenmekte olan "sarı benekli semender" görüldü

Adana'nın Pozantı ilçesinde bulunan Belemedik Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan bir kişi, yolda yürürken "Türk Semenderi" olarak bilinen hayvan ile karşılaştı.



Semender, tren raylarından uzak bir bölgeye taşınarak görüntülendi. Lekeli semender bir süre sonra gözden kayboldu.

