Adana'da odun yüklü kamyon köprü altında sıkıştı

Ali Ç'nin kullandığı 70 AAD 336 plakalı odun yüklü kamyon, Cemalpaşa Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde hızlı tren hattı projesi kapsamında yapımı süren köprünün altından geçerken sıkıştı.



Bu sırada kamyondaki yükün bir kısmı, arkasındaki 01 ADA 024 plakalı panelvanın kaputuna ve yola devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine trafik ekipleri sevk edildi.



Geçişe kapanan yol, hasar gören araçların çekilmesi ve odunların iş makinesiyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.