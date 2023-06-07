Adana'da öğrenci yurdunda cinayet

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir erkek öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin (32) ile Cihad A. (34) ve Erhan Ü. (34) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Şahin bıçakla yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri, şüpheliler Cihad A. ve kayınbiraderi olduğu öğrenilen Erhan Ü.'yü olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı.



İki zanlı sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Şahin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı'nda defnedildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin