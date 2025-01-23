Adana'da öğretmenleri darbeden ağabeye 8 yıl 6 ay hapis

Olay, 12 Ekim 2023’te Yüreğir İsmail Sefa Özler Ortaokulu’nda yaşandı. Berat Z., iddiaya göre okumasını istemediği ortaokul öğrencisi kız kardeşini okuldan almak istedi. Okulu basıp, sınıftan kız kardeşini zorla çıkarmak isteyen Berat Z.'ye öğretmenler karşı çıktı. Berat Z., 5 öğretmene saldırıp, yaraladı. Polis Berat Z.’yi gözaltına aldı. İfadesinde, kız kardeşinin okula gitmesini istemediğini, bu nedenle sınıfı bastığını söyleyen Berat Z., tutuklandı.



Davaya müdahil olan Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk Ceza Kanunu’nun 112, 116 ve 265’inci maddelerinde düzenlenen ‘Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’, ‘İş yeri dokunulmazlığının ihlali’ ve ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarının işlendiğini belirtti.



Adana 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 20 Ocak’ta görülen karar duruşmasında Berat Z.’ye 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.