Adana'da okul çevresinde uyuşturucu satan sanığa 16,5 yıl hapis cezası

Adana'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen sanık tutuklu yargılanıyordu.



12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Y.T. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı sanığın polislerce merkez Seyhan ilçesindeki okul çevresinde sigara paketine saklanan uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.



Savcı sanığın benzer suçlardan sabıkası olması da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş sundu.



Savunmasında hakkındaki suçlamayı reddeden Y.T. tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Mahkeme, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ile 39 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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