Adana'da okullar ne zaman açılacak? Adana Valisi'nden okulların açılış tarihiyle ilgili yeni açıklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okullarını tatil edilen illerden biri de Adana olmuştu. Adana Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından,  okulların açılış tarihiyle ilgili öğrencileri ve velileri bilgilendirdi.

Adana'da okullar ne zaman açılacak? Adana Valisi'nden okulların açılış tarihiyle ilgili yeni açıklama

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tüm ülkede okullar 20 Şubat’a kadar tatil olmuştu.

Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından, Adana’da 13 Mart’ta okullarının açılacağını duyurdu.

Vali Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Daha önce ilan edildiği gibi tüm öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarımızda eğitim-öğretime 13 Mart'ta başlanacaktır. Değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamıza başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum.” dedi.

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