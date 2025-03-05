Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 12 tutuklama
Adana'da silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-16" operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana'da A.A.'nın elebaşılığını yaptığı silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik "Hücre-16" operasyonu hakkında bilgi verdi.
Operasyonda, 17 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 12'sinin tutuklandığınıi 1'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 4'ünün işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Bakan Yerlikaya operasyonda 2 adet makineli tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiğini belirtti.
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