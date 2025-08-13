Adana'da orman yangını

Adana Kozan'da orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan , ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Akdam Mahallesi Vezirağalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...