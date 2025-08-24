Adana'da orman yangını
Adana'nın Karaisalı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hacımusalı Mahallesi Cumahocalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 80 personel ile 5 söndürme helikopteri, 7 arazöz ve 4 su ikmal aracı sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Orman Yangını
- Adana