Adana'nın Karaisalı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Adana'da orman yangını

Hacımusalı Mahallesi Cumahocalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 80 personel ile 5 söndürme helikopteri, 7 arazöz ve 4 su ikmal aracı sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

