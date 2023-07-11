Adana'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesi Çürüklü Mahallesi Batmanlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 15 arazöz sevk edildi.



Yangına müdahale sırasında yaralanan bir orman işçisi hastaneye kaldırıldı.

Alevlerin sıçradığı bir evde çıkan yangın söndürüldü. Evi kullanılamaz hale gelen Durdu Karakılçık gözyaşı döktü.



Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alarak söndürdü.