Adana'da orman yangını

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Adana'da orman yangını

'nın İmamoğlu ilçesi Üçtepe Mahallesi Elifçeler mevkisindeki ormanda, gece saatlerinde yangın çıktı.

Dört ayrı noktada çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, karadan arazözlerle müdahale etti.

, KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin çalışmasıyla yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

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