Adana'da orman yangını kontrol altında

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Haberler - DHA 24.07.2022 - 00:23 | Son Güncelleme : 24.07.2022 - 02:49

Adana'da orman yangını kontrol altında

'da gece saatlerinde Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Ormandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.

Kuvvetli rüzgar ve sarp arazi şartları nedeniyle ekiplerin zaman zaman müdahalesinin zorlaştırdığı yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

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