Adana'da orman yangını kontrol altında

Haberler - DHA 24.07.2022 - 00:23 | Son Güncelleme : 24.07.2022 - 02:49
Adana'da gece saatlerinde Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Ormandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.
Kuvvetli rüzgar ve sarp arazi şartları nedeniyle ekiplerin zaman zaman müdahalesinin zorlaştırdığı yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.