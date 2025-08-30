Adana'da orman yangını kontrol altında



Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Çarkıpare Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 personel ile 3 arazöz, söndürme helikopteri ve su ikmal aracı sevk edildi.



Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.



Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

