Adana'da otizmli kızın rehabilitasyon merkezinde darp edildiği iddiası

Adana'nın Çukurova ilçesinde otizmli bir genç kızın gittiği rehabilitasyon merkezinde darp edildiği iddiası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Karslılar Mahallesi’nde yaşayan Sema C'nın kızı D.C, 4 yıldır gittiği özel rehabilitasyon merkezinden 6 Mart akşamı servis ile eve döndü. İddiaya göre D.C, annesine "Beni dövdüler" dedi. Anne de kızının vücudunu kontrol etti. D.C'nin bacakları ile kalça ve göğüs bölgesinde morluklar ile yaralar olduğunu gören anne, kızını Adana Şehir Hastanesi’ne götürdü.

Semra C, kızına darp raporu verilmesinin ardından da polise giderek şikayetçi oldu.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Durumu haber alıp, polis merkezine gelen rehabilitasyon merkezi yetkileri ise, iddiaları kabul etmedi. Polisin yönlendirmesi üzerine kızına Adana Adli Tıp Kurumu’ndan da rapor alan anne, 13 Mart günü ise Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.



'BİZ BİR ŞEY GÖRMEDİK, BİLMİYORUZ'



Kızının vücudundaki morlukları ve yaraları görünce çok üzüldüğünü, hemen hastaneye gittiklerini anlatan Semra C, rehabilitasyon merkezi yetkililerinin kendilerine, “Biz hiçbir şey görmedik, bilmiyoruz” yanıtını verdiğini iddia etti.



Anne C, şöyle konuştu:

"Kızımın bu denli şiddette maruz kalması açıklanamaz. Kızım ilk günler sabahlara kadar ağladı. Dosyamız şu an savcılıkta. Biz çocuklarımızı güvenerek, teslim ediyoruz. Güvendiğim yerde bunun yaşanması bizi yıktı. Kamera görüntülerini sorduk. Anlık kamera kullandıklarını ve görüntü olmadığını söylediler. Buna inanmıyorum. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Bu resmen işkence.”