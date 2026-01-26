Adana'da otobüs devrildi, 8 kişi yaralandı
26.01.2026 05:30
Anadolu Ajansı
Devrilen otobüste 8 kişi yaralandı.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Hatay'dan Konya'ya giden Ö.S. (46) idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Adana Sarıçam civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Otobüs, kazanın şiddetiyle devrildi.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.