Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Eyüp Sabri Kurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.