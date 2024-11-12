Adana’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Adana’da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Gürselpaşa Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Yasin'in (58) kullandığı 01 AHH 758 plakalı motosiklet ile Mahmut Ç. idaresindeki 01 AYV 149 plakalı otomobil çarpıştı. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yasin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Yasin’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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