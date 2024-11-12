Adana’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Adana’da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Adana’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Gürselpaşa Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Yasin'in (58) kullandığı 01 AHH 758 plakalı motosiklet ile Mahmut Ç. idaresindeki 01 AYV 149 plakalı otomobil çarpıştı. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yasin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Yasin’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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