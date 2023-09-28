Adana’da otomobil kaldırıma çıktı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Mavi Bulvar'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkınca önce sinyalizasyon direğine çarptı ardından kaldırımın üzerine çıktı.

Bu sırada otomobil kaldırımda bulunan Faruk K.’ye (36) çarparken araç içerisindeki 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Faruk K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Faruk K.’nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.