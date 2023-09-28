Adana’da otomobil kaldırıma çıktı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’da kontrolden çıkan otomobil sinyalizasyon direğine çarptı ardından da kaldırıma çıktı. Kazada kaldırımda yaya olan bir kişi ölürken araç içerisinde bulunan 3 kişi de yaralandı. Çevredeki vatandaşlar araç sürücüsüne adeta meydan dayağı attı, polis havaya ateş açarak sürücüyü kurtardı.

Adana’da otomobil kaldırıma çıktı: 1 ölü, 3 yaralı

, Çukurova ilçesine bağlı Mavi Bulvar'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkınca önce sinyalizasyon direğine çarptı ardından kaldırımın üzerine çıktı.

Bu sırada otomobil kaldırımda bulunan Faruk K.’ye (36) çarparken araç içerisindeki 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Faruk K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Faruk K.’nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana’da otomobil kaldırıma çıktı: 1 ölü, 3 yaralı - 1

Kaza yerinde bulunan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından dövüldü. Kaza yerindeki trafik polisi havaya defalarca ateş açarak sürücüyü

kurtardı. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.

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