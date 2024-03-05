Adana'da otomobil karşı şeride geçip midibüse çarptı: 2 ölü, 14 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan otomobil, yolun karşı şeridine geçerek işçi servisine çarptı. Kazada otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı.

Adana'da otomobil karşı şeride geçip midibüse çarptı: 2 ölü, 14 yaralı

'da Mehmet Can Andırın (27) yönetimindeki otomobil, Yüreğir ilçesi Suluca Mahallesi D-400 kara yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, E.İ. idaresindeki işçi taşıyan servis midibüsü ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Andırın ve yanındaki annesi Hayriye Andırın (50), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan işçilerin bulunduğu servisteki 14 kişi de yaralandı.

Adana'da otomobil karşı şeride geçip midibüse çarptı: 2 ölü, 14 yaralı - 1

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anne ve oğlunun cenazeleri ise morga götürüldü.

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