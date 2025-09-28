Adana’da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Yüreğir ilçesine bağlı Kayarlı Mahallesi’nde plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan Hasan Bayram’ın (54) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 2 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

