Adana'da otomobil TIR'a çarptı: 1 polis yaşamını yitirdi

Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı. Polis memurlarının İstanbul'da görev yaptıkları ve izne gittikleri öğrenildi.

Adana'da otomobil TIR'a çarptı: 1 polis yaşamını yitirdi

Polis memuru Yusuf Morlalı yönetimindeki otomobil, Pozantı- Otoyolu'nun Akçatekir rampası mevkisinde İrfan Yüksel yönetimindeki konteyner yüklü TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki polis memuru Mehmet Talha Selaldı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana'da otomobil TIR'a çarptı: 1 polis yaşamını yitirdi - 1

Yaralı sürücü Morlalı ise ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki polis memurunun İstanbul'da görev yaptıkları ve izne gittikleri öğrenildi.

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