Adana'da otomobil uçuruma uçtu: İki ölü
Adana'da bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada iki kişi öldü.
Adana'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki Bayraklı Tepe mevkisinde meydana geldi.
Mehmet Akif Özgüner'in kontrolünü yitirdiği otomobil, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
Yoldan geçen sürücüler, hurdaya dönen aracı görüp ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Özgüner ile yanındaki Cumali Duru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza yerindeki incelemenin ardından Mehmet Akif Özgüner ile Cumali Duru’nun cansız bedenleri, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.
