Adana'da otomobilde 19 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.
Araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, bagajdaki çantaya gizlenmiş 19 kilo 150 gram esrar bulundu.
Polis ekipleri, otomobildeki Serhat T. ve Şefik T'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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