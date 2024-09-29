Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Türkmenbaşı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Necla Karakuş'a çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Karakuş, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.