Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen Muhammed Musaco yönetimindeki 01 AHG 029 plakalı motosiklet ile Ayberk Arda A. yönetimindeki 01 D 6601 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Emine Şimeli, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.