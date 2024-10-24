Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen Muhammed Musaco yönetimindeki 01 AHG 029 plakalı motosiklet ile Ayberk Arda A. yönetimindeki 01 D 6601 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Emine Şimeli, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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