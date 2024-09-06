Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Hamza Yılmaz'ın (25) kullandığı motosiklet, Çanaklı Mahallesi'nde İ.U. idaresindeki otomobille çarpıştı.



Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından önce Kozan Devlet Hastanesine ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Hamza Yılmaz buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Yılmaz'ın cenazesinin hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.



Öte yandan motosiklet sürücüsü Yılmaz'ın uzman çavuş olarak Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yaptığı ve iznini geçirmek için Kozan'a geldiği öğrenildi.