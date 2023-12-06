Adana'da otomobiller çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı

Adana'da gerçekleşen kaza saat 15.30 sıralarında Kozan-Feke kara yolu Durmuşlu mevkisinde meydana geldi. Kozan'dan Feke yönüne giden Enescan Uygun yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen 25 yaşındaki Cihan Ersin'in kullandığı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücülerden Cihan Ersin'le beraber kardeşleri 20 ve 22 yaşlarındaki Cemre ve Can Ersin ile diğer araçtaki 27 yaşındaki Fatma Kübra Kaymaz yaralandı.



Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Durumu ağır olan Cemre Ersin, buradaki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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