Adana’da özel halk otobüsü küle döndü

Adana’nın Sarıçam ilçesinde, seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.



Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.



Dumanı fark eden sürücü, içerisinde yolcu bulunmayan otobüsü yol kenarına çekerek itfaiyeyi aradı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Yangın nedeniyle özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.