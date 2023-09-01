Adana’da palet deposu alevlere teslim oldu

Yangın, saat 02.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan bir palet deposunda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iş yerinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların alevleri görmesi üzerine durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis sevk edildi.