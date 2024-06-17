Adana'da palet fabrikasında yangın

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde bir palet fabrikasının deposunda saat 00.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Adana'da palet fabrikasında yangın

’nın merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesinde faaliyet gösteren bir palet fabrikasının depo bölümünde çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Depoda istiflenen palet ve ahşap malzemeler nedeniyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı.

İtfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederken, polis çevrede önlem aldı.

İmalathaneden zaman zaman patlama sesleri geldi.

Ekipler, yangını söndürebilmek için balyozla imalathanenin duvarında gedik açtı.

Alevlerin çevreye yayılmaması için takviye su tankerleri geldi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

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