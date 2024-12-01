Adana'da panik anları: Park halindeki araç yandı

Adana'da park halindeki bir otomobil yanarak demir yığınına döndü.

Adana'da panik anları: Park halindeki araç yandı

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Tofaş marka otomobil park halindeyken birden alev aldı.

Otomobilin yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Kısa sürede olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri geldi.

Ekipler otomobili söndürdü. Ancak otomobilden geriye demir yığını kaldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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