Adana'da park halinde kundaklanan midibüs yandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde park halindeki bir aracın yandığı ihbarı üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, 01 ATD 284 plakalı midibüsten yükselen alevlere müdahale etti.



Tarım işçilerini taşımada kullanıldığı belirtilen midibüsteki yangın ekiplerce söndürüldü.



Çevrede yapılan araştırmada, midibüsün kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kundaklandığı tespit edildi.



Şüphelinin midibüsü kundaklama anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde, midibüsün yanına gelen bir kişinin kapısını açtığı aracın içerisine girdiği görülüyor.



Kayıtlarda araçta bir süre bekleyen şüphelinin daha sonra dışarı çıkarak midibüse yanıcı madde atması yer alıyor.



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