Merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde Kozan yolu üzerinde bugün saat 07.20'de, polis özel harekat zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında, patlama meydana geldi.

Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.



Saldırıda hafif yaralanan 1'i polis 5 kişinin olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

"TERÖR BÜRODAN 2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ"



Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, olay yerine gelerek incelemede bulundu, ardından gazetecilere açıklama yaptı.



Emniyet Müdürlüğüne ait özel harekat servis aracının geçişi sırasında patlamanın olduğunu aktaran Yurdagül, şöyle devam etti:



"Şu an itibarıyla terör büroda görevli 2 Cumhuriyet savcımız olayın soruşturmasıyla ilgili görevlendirildi. Onlar da şu anda olay yerindeler. İlk aldığımız bilgilere göre, ilk değerlendirmelere göre bir terör saldırısı. Şu an itibarıyla gerek polis memurlarımızdan, gerekse sivil vatandaşlarımızdan şehit yok. Yaralılarımız var, hafif yaralı bazı vatandaşlarımız taburcu edildi. Hastanede tedavi gören vatandaşlarımız var ama şu an hayati tehlikesi olan kimse yok."



Yurdagül, yaralı sayısının henüz netlik kazanmadığını belirterek, "4 sivil ve 1 polis yaralı olarak değerlendirilmişti ama saldırıdan etkilendiği için hastanelere müracaat eden birkaç vatandaşımız daha var." diye konuştu.



Patlayıcıya ilişkin bir soru üzerine Yurdagül, "Onunla ilgili çalışıyoruz. Olay daha çok yeni." dedi.

VİDEO: OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER



Patlamada çevredeki binaların hasar gördüğü belirtiliyor.

Bombanın içine konulan çivi ve bilye gibi malzemelerle etkisinin arttırıldığı belirtiliyor.

Patlamanın çok şiddetli olduğu ve aracın zırlı olmasının büyük bir faciayı engellediği söyleniyor.

PATLAMA OTOBÜSÜNÜN GEÇİŞİ SIRASINDA



Adana Valiliğince yapılan yazılı açıklamada da patlamanın Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde polis otobüsünün geçişi sırasında meydana geldiği belirtildi.



Açıklamada, "Patlamada 4 vatandaşımız ve 1 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış olup genel sağlık durumları çok iyidir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" bilgisi paylaşıldı.