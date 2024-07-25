Adana'da polisin durdurduğu otomobilden 83 bin 888 uyuşturucu hap çıktı

Adana'da "dur" ihtarına uymayıp, takip sonucu yakalanan ve otomobilinde 83 bin 888 uyuşturucu hap bulunan sürücü Ferhat A. (22), tutuklandı.

Adana'da polisin durdurduğu otomobilden 83 bin 888 uyuşturucu hap çıktı

Devriye görevi yürüten ekipleri, saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde otomobile koli yükleyen bir kişiyi görünce şüphelenerek araca doğru yaklaştı.

Polislerin geldiğini gören kişi, otomobile binerek kaçmaya başladı.

Ekipler, takip sonucu aracı durdurup, kaçan şüpheliyi yakaladı.

Otomobilde yapılan aramada 3 kutu halinde toplam 83 bin 888 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde uyuşturucu kuryesi olduğunu itiraf eden Ferhat D., tutuklandı. 

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