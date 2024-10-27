Adana'da portakaldan 371 bin ton verim bekleniyor

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te 1'ini karşılayan Adana'da erkenci Navelina ve Fukumoto cinsi portakallarda hasat başladı. Türkiye'de 600 bin dönüm, Adana'da ise yaklaşık 149 bin dönüm alanda üretimi yapılan portakal için işçiler sabahın erken saatlerinde bahçelere giriyor. Binbir emekle toplanan portakallar kamyon ve tırlara yüklenip önce yurt içine sonra da yurt dışına gönderiliyor.



Sıcak hava verimi etkiledi



Bu sene etkisini gösteren aşırı sıcaklar nedeniyle Adana'da birçok narenciye ürünü gibi portakal da etkilendi. Geçen sene dönüm başına ortalama 5 ton verim alınan portakaldan bu sene 2-3 ton verim alınıyor. Kent genelinde ise 371 bin ton rekolte beklenirken portakalın bahçede kilogram fiyatı ise 15-18 lira arasında satılıyor.





