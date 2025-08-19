Adana'da pos tefecilerine gözaltı

Adana'da pos tefeciliği ve sahte plaka operasyonu yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, mali suçların önlenmesine yönelik başlattığı çalışmada pos cihazı üzerinden tefecilik yaptığı belirlenen iki şüpheli ile sahte araç plakası üreten bir şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, üç şüpheliyi iş yerlerine yaptığı baskınlarda gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda üç pos cihazı, 114 bin 400 lira ile 27 sahte araç plakası ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.