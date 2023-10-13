Adana'da restorana silahlı saldırı

OPERASYONLA YAKALANDILAR



Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Ameliyata alınan Doğan, entübe edilirken, Denizhan ile Bayram ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Kışla Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandıklarını belirledi. Adrese baskın yapan ekipler, tabanca ile birlikte şüphelileri gözaltına aldı.



TUTUKLANDILAR



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mete Dönmez ile İbrahim Demir Yarıkkaya, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin