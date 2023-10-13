Adana'da restorana silahlı saldırı

Adana'da motosikletli iki kişinin restorana düzenlediği silahlı saldırıda başından vurulan Oğuzhan Doğan ağır yaralandı. Saklandıkları apartman dairesinde yakalanan zanlılar tutuklandı. Entübe edilen Doğan, hastanede yaşam savaşı veriyor.

Adana'da restorana silahlı saldırı

'nın Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’nde 9 Ekim’de Oğuzhan Doğan (25) ile arkadaşı Musa Denizhan (26), restoranda buluştu.

Doğan ile Denizhan’ın saat 01.00 sıralarında yemek yediği sırada restoranın önüne gelen motosikletli şüpheliler Mete Dönmez (21) ile İbrahim Demir Yarıkkaya (18), iş yerine tabancayla ateş açıp, kaçtı.

Silahtan çıkan kurşunlar Doğan’ın başına, Denizhan’ın kulağına, restoran çalışanı Mahmut Bayram’ın (51) ise bacağına isabet etti.

Adana'da restorana silahlı saldırı - 1

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ameliyata alınan Doğan, entübe edilirken, Denizhan ile Bayram ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Adana'da restorana silahlı saldırı - 2

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Kışla Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandıklarını belirledi. Adrese baskın yapan ekipler, tabanca ile birlikte şüphelileri gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mete Dönmez ile İbrahim Demir Yarıkkaya, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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