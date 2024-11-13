Adana'da ruhsatsız silah operasyonu: 34 tutuklama

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Kasım'da ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.



Çalışmalar sonucu ruhsatsız 37 av tüfeği, 9'u kurusıkı olmak üzere 64 tabanca ile 2 bin 789 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi bulundu.



Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli tutuklandı.



Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 309 kişiyi de yakaladı.