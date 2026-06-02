Adana'da rüşvetle tahliye iddiası. Ağır ceza hakimi görevden uzaklaştırıldı

Rüşvet ile tahliye iddiası Adana Adliyesi'ni karıştırdı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli ağır ceza mahkemesi başkanı ve aynı zamanda hakimin "maddi menfaat" karşılığında tahliye kararları verdiği iddia edildi.

RAPORLARA YANSIDI

İlgili iddialar, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi tarafından tutulan raporda yer aldı. İddiaların odağındaki hakimin 4 avukatla ortak hareket ettiği ve birden fazla suça karışan 8 zanlının rüşvet karşılığı tahliye ettiği öne sürüldü.

Şüpheli hakim hakkında Baygaralar suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen zanlının "nitelikli yağma" suçu kapsamında gözaltına alındığı ve maddi menfaat karşılığı tahliye edildiği iddiası yer aldı.

"Görevli memura direnme", "ruhsatsız silah", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesine rağmen iddialar odağındaki söz konusu hakimin tutuklama kararı vermediği de öne sürüldü.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

HSK, 3 ay süreyle ilgili hakimi görevden uzaklaştırıldı.

Şüpheli hakim ilerleyen günlerde ifade verecek.