Adana'da şafak vakti tefecilere operasyon

Adana'da yapılan tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik yaptığı belirlenen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis şüphelilerin adreslerini belirleyerek şafak vakti baskın yaptı.

Baskında 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

