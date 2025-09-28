Adana'da şafak vakti tefecilere operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik yaptığı belirlenen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Polis şüphelilerin adreslerini belirleyerek şafak vakti baskın yaptı.

Baskında 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.