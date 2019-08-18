Adana'da yaklaşık bir saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte zorlandı, trafikte aksamalar meydana geldi. Suların biriktiği bölgelerde yayalar da yolun karşısına geçmekte güçlük çekti.
Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı.
Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Anadolu AjansıTürkiye
Adana'da şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.
Adana'da yaklaşık bir saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.