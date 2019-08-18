Adana'da yaklaşık bir saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte zorlandı, trafikte aksamalar meydana geldi. Suların biriktiği bölgelerde yayalar da yolun karşısına geçmekte güçlük çekti.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı.