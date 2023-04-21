Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu: Yollar göle döndü

Adana'da öğle saatlerinde başlayan yağış etkisini arttırdı. Sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.



Merkez Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde birçok bulvar, cadde ve ara sokaklar su altında kaldı.



Sürücüler, su altında kalan yollarda araçlarını kullanmakta güçlük çekerken, bazıları da mahsur kaldı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Karafatma Caddesi de sular altında kalan yerlerden oldu.

Otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü de yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan kişi, aracın içerisindeki çocuklarını çıkartarak güvenli bir bölgeye yöneldi. Yağışların tarım alanlarına da zarar verdiği bildirildi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun