Adana'da sağanak yağış sonrası yol çöktü

Adana'da saatler süren yağış sonrası merkez Çukurova ilçesindeki yol çöktü.

Bu sırada hafif ticari aracıyla sokakta seyir halinde olan Murat Özenir, yaptığı manevrayla çöken alana düşmekten son anda kurtulurken, tekerlerden biri ise çukurda kaldı.

ARAÇ ÇEKİCİYLE ÇIKARILDI

Durumu görenler, araçtaki Özenir ile 14 yaşındaki oğlunu çıkardı.

İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tekeri çukura düşen araç çekiciyle çıkarıldı.