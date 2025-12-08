Adana'da sağanak yolları göle çevirdi
08.12.2025 14:30
Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle kentin güney kesimindeki ilçelerde yollar göle döndü.
Adana'da etkili olan sağanak yağış, bazı yolları göle çevirdi.
Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı sonrası Adana'da iki gündür aralıklarla yağmur etkisini sürdürüyor.
Bugün sabah saatlerinde kentin güney mahallerinde sağanak etkili oldu.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Vatandaşlar ile sabah saatlerinde okula giden öğrenciler de zor anlar yaşadı.