Adana'da sağanak yolları göle çevirdi

Adana'da etkili olan sağanak yağış, bazı yolları göle çevirdi.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı sonrası Adana'da iki gündür aralıklarla yağmur etkisini sürdürüyor.

Bugün sabah saatlerinde kentin güney mahallerinde sağanak etkili oldu.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Vatandaşlar ile sabah saatlerinde okula giden öğrenciler de zor anlar yaşadı.