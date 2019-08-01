Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol satışı yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 255 litre sahte rakı ele geçirildi.
Polis ekiplerince bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da sahte içki operasyonu
Anadolu AjansıTürkiye
Adana'da düzenlenen operasyonda 255 litre sahte rakı ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol satışı yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.