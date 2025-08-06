Adana'da şap hastalığı görüldü, hayvan hareketliliği durduruldu

Ülke genelinde birçok ilde ortaya çıkan şap hastalığı Adana'da da görüldü.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentte şap hastalığı görüldüğünü açıklarken, hayvan hareketliliğinin de durdurulduğunu bildirdi.

"HAYVAN HAREKETLİLİĞİ DURDURULMUŞTUR"

Hayvan yetiştiricilerine gönderilen mesajda, şöyle denildi:

"Değerli yetiştiricilerimiz, ilimizde çıkan şap hastalığından dolayı tüm ilçelerimizdeki hayvan hareketleri durdurulmuştur. Bilgi için İlçe Tarıma başvurunuz."