Adana'da sarı benekli semender görüldü

Himmetli İlkokulu bahçesinde, korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden olan sarı benekli semender görüntülendi. Semender, bir süre sonra gözden kayboldu.



Sarı benekli semenderler yağmurlardan sonra ortaya çıkarak sümüklü böcek ve küçük tırtıllarla beslenir.

Tehlike anında gözlerinin arka kısmından sütümsü bir zehir salgılayan bu hayvan, kendisini yemek isteyen kedi, köpeklerin ağız bölgesinde ciddi salgı artışı yaptırarak kendilerini tükürterek hayatta kalmaya çalışır.