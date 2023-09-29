Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu

Adana’da Seyhan ve Çukurova Belediyelerine şafak vakti imar yolsuzluğu rüşvet operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda 61 kişi hakkında gözaltı kararı bulurken çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu

'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde 'imar yolsuzluğu' yapıldığı ve 'rüşvet alındığı' ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu - 1

Bu kapsamda ekipler her iki belediyeye sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.

Ekipler belediye binalarında arama yaptı, çevik kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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