Adana'da seyir halindeki otomobil yandı

Adana'da akşam saatlerinde Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi İlim Yolu Bulvarı’nda seyir halindeki otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Alevlerin birden sardığı otomobilin seyir halindeki anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Alev topuna dönen otomobili yolun sağına çeken sürücü, yangından şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürdü.



Otomobili kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.